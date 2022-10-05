Глава РФС Дюков: не жду изменений в законе Fan ID. Правительство считает, что он нужен

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с реализацией на практике процедуры Fan ID в Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что на данный момент не ожидает никаких изменений в законодательстве, которые касались бы паспорта болельщика.



«Правительство считает, что Fan ID нужный закон, значит, он должен быть реализован. Я не жду каких-то изменений. Мы понимаем с вами, чем правительство руководствовалось. Если говорить о посещаемости, то сложно делать выводы ― по сравнению с прошлым сезоном видим рост. По сравнению с сезонами-2017/2018, 2018/2019 ― видим снижение. Да, паспорт болельщика влияет. Это было ожидаемо», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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