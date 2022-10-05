В РФС объяснили, почему финал Кубка России снова пройдёт в «Лужниках»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, почему было принято решение вновь провести финал Кубка России сезона-2022/2023 на стадионе «Лужники» в Москве.
«Вы знаете, что обсуждался вопрос создания нового турнира ― Кубка лиги. Финал Кубка лиги должен был состояться в «Лужниках». В итоге клубы решили модернизировать Кубок России, но идея проведения финала в «Лужниках» осталась. Мы единогласно проголосовали за этот вариант. Что касается Суперкубка, то решение по месту проведения данного матча будет принято в апреле ― будем исходить из принципа нейтральности», — передаёт слова Дюкова корреспондент«Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, финал прошлого розыгрыша Кубка России также прошёл в «Лужниках». В финальном матче «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).
- 5 октября 2022
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