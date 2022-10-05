Глава РФС Дюков: по-человечески мне жалко Ларина, но он нарушил закон

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о приговоре, вынесенном по делу бывшего руководителя футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина.
«По-человечески мне очень жалко Николая Ларина. Но правонарушения были доказаны, было признание вины. Так работать нельзя. Да, мы знаем, как много было сделано в школе «Чертаново», но это не означает, что нормы закона надо нарушать. Он должен был понести наказание. Но нужно менять и подходы по финансированию детско-спортивных школ. Решения по этому поводу нужно предпринять. Вы знаете о том, что делает РФС для развития футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- 5 октября 2022
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