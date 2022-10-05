«Спасибо Пепу за урок. Случилась проверка реальностью». Тен Хаг — о 3:6 с «Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:6).
«Это был трудный день. Мы проанализируем случившееся. Это была проверка реальностью, нам нужно извлечь из этого уроки и продолжать. Неудачи случаются. Мы обыграли «Арсенал» и «Ливерпуль», а в воскресенье у нас был плохой день. «Сити» был лучше, и мы должны это принять, но «Манчестер Юнайтед» не может смириться с неприемлемым выступлением.
Мы уважаем соперника, но будем придерживаться нашей философии и принципов. С «Манчестер Сити» случилась проверка реальностью. Так что спасибо Пепу и «Сити» за урок. Кое-что мы должны делать намного лучше», – приводит слова Тен Хага Manchester Evening News.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
- 5 октября 2022
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