«Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив в 1/32 финала ульяновской «Волге»

Ульяновская «Волга» обыграла казанский «Рубин» в матче 1/32 финала Кубка России со счётом 2:1. Встреча прошла в Ульяновске на стадионе «Труд имени Льва Яшина».



На первой минуте счёт во встрече открыл форвард «Рубина» Кирилл Косарев. Ответный гол на 22-й минуте забил полузащитник «Волги» Кирилл Морозов, а победный мяч в ворота гостей отправил на 66-й минуте полузащитник Александр Сапета.



Матчи 1/16 финала состоятся 2 ноября. «Волга» узнает своего соперника позже.



Напомним, ранее стало известно, что финал розыгрыша Кубка России-2022/2023 состоится в июне 2023 года в Москве на стадионе «Лужники». Действующим обладателем трофея является «Спартак», в финале 2022 года обыгравший московское «Динамо» (2:1).