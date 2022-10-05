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«Уфа» обыграла «Кубань-Холдинг» и вышла в 1/16 финала Кубка России

«Уфа» обыграла «Кубань-Холдинг» и вышла в 1/16 финала Кубка России
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Сегодня, 5 октября, состоялся матч в рамках 1/32 финала Кубка России между командой «Кубань Холдинг» и «Уфой». Клубы играли на стадионе «Урожай» в Павловской (Краснодарский край). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 20-й минуте забил защитник уфимцев Андрей Никитин. В Первой Лиге уфимцы располагаются на 13-й строчке. Команда Дениса Попова набрала 13 очков в 12 играх турнира. «Кубань Холдинг» выступает во Второй Лиге. Клуб из Краснодарского клуба занимает в соревнованиях шестое место.

Вчера последний любительский клуб, остававшийся в Кубке России, «СтавАгроСоюз», вылетел из турнира. Ранее соревнование покинули медийные команды «Амкал» и 2DROTS. Всего в нынешнем розыгрыше турнира приняли участие 11 непрофессиональных коллективов.

Фонбет Кубок России. 1/32 финала
05 октября 2022, среда. 15:00 МСК
Кубань Холдинг
Павловский район
Окончен
0 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Никитин – 20'
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