Президент РФС Дюков: судья Матюнин всё ещё отстранён. У нас нет к нему доверия

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об отстранении арбитра Алексея Матюнина.

«Матюнин всё ещё отстранён, потому что у нас нет к нему доверия. Для недоверия есть достаточно фактов. Но нельзя сказать, что эти факты задокументированы и дают нам основания возбудить уголовное дело. Но отсутствие документов не означает, что наше доверие вернулось», — передаёт слова Дюкова корреспондент«Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) решила, что Матюнин допустил две ошибки в пользу хозяев поля в матче «Химки» — «Крылья Советов». Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды Игоря Осинькина на 42-й минуте матча и ошибочно засчитал взятие ворот самарцев на 50-й минуте матча.