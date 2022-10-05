Бывший игрок «Интера» и «Ювентуса» Асамоа объявил о завершении карьеры

Ганский 33-летний защитник Квадво Асамоа, ранее выступавший за «Ювентус» и «Интер», объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.

Игрок начал свои выступления в Италии в 2008 году, когда на правах полугодичной аренды перешёл из швейцарской команды «Беллинцон» в «Торино». После этого ганец перешёл в «Удинезе» уже в качестве полноценного трансфера и вносил свой вклад в результаты команды на протяжении четырёх лет. После этого Асамоа перешёл в «Ювентус» за сумму около € 18 млн.

За туринский клуб футболист провёл 156 матчей во всех турнирах, забив пять голов и отдав 20 результативных передач. В составе команды он пять раз становился чемпионом страны, четыре раза побеждал в Кубке Италии и трижды — в Суперкубке. Летом 2018 года Асамоа ушёл из «Ювентуса» на правах свободного агента, после чего присоединился к «Интеру», за который сыграл 53 встречи. Последние полгода своей футбольной карьеры Асамоа провёл в «Кальяри», после чего прекратил свои выступления.

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