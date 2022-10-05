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Марсьяль готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Марсьяль готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль готов продлить контракт с английским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассчитывает на футболиста.

Француз готов продлить соглашение, но хочет убедиться, что будет получать игровое время. В связи с этим он будет вести переговоры с руководством клуба.

26-летний нападающий регулярно выходил на поле во время предсезонки, но из-за травмы пропустил всё начало сезона. В первом матче после восстановления он оформил дубль в манчестерском дерби, в котором «Манчестер Юнайтед» уступил со счётом 3:6.

Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. В минувшем сезоне француз выступал за «Севилью» на правах аренды с января по июнь 2022 года. В 12 матчах за андалусийскую команду он забил один мяч и отметился одной результативной передачей.

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