Марсьяль готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль готов продлить контракт с английским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассчитывает на футболиста.
Француз готов продлить соглашение, но хочет убедиться, что будет получать игровое время. В связи с этим он будет вести переговоры с руководством клуба.
26-летний нападающий регулярно выходил на поле во время предсезонки, но из-за травмы пропустил всё начало сезона. В первом матче после восстановления он оформил дубль в манчестерском дерби, в котором «Манчестер Юнайтед» уступил со счётом 3:6.
Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. В минувшем сезоне француз выступал за «Севилью» на правах аренды с января по июнь 2022 года. В 12 матчах за андалусийскую команду он забил один мяч и отметился одной результативной передачей.
- 5 октября 2022
-
18:15
-
18:05
-
17:56
-
17:53
-
17:50
-
17:38
-
17:35
-
17:35
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:05
-
17:01
-
17:00
-
16:55
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:10
-
16:01
-
15:57
-
15:45
-
15:43
-
15:16
-
15:16
-
15:09
-
14:59