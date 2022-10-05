Юрий Сёмин оценил решение провести финал Кубка России — 2022/2023 в «Лужниках»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) провести финал Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве.

«Я думаю, что финал всегда нужно проводить там, где можно собрать самую большую аудиторию. Я считаю, что стадион «Лужники» для этого подходит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Финал Кубка России прошлого сезона также проходил в «Лужниках». Игра между московскими «Спартаком» и «Динамо» установила рекорд посещаемости за всю историю турнира, собрав в общей сложности 69 306 зрителей. В той встрече победителем стал «Спартак», обыграв соперника со счётом 2:1.

Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»: