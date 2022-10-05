Юрий Сёмин оценил решение провести финал Кубка России — 2022/2023 в «Лужниках»
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) провести финал Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве.
«Я думаю, что финал всегда нужно проводить там, где можно собрать самую большую аудиторию. Я считаю, что стадион «Лужники» для этого подходит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Финал Кубка России прошлого сезона также проходил в «Лужниках». Игра между московскими «Спартаком» и «Динамо» установила рекорд посещаемости за всю историю турнира, собрав в общей сложности 69 306 зрителей. В той встрече победителем стал «Спартак», обыграв соперника со счётом 2:1.
Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»:
Комментарии
- 5 октября 2022
-
18:15
-
18:05
-
17:56
-
17:53
-
17:50
-
17:38
-
17:35
-
17:35
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:05
-
17:01
-
17:00
-
16:55
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:10
-
16:01
-
15:57
-
15:45
-
15:43
-
15:16
-
15:16
-
15:09
-
14:59
Партнерский контент