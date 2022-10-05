Экс-президент РФС считает, что финал Кубка России всегда должен проводиться в «Лужниках»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение провести финал Фонбет Кубка России на московском стадионе «Лужники».

«Я придерживаюсь точно такого мнения же, что финал Кубка России должен проходить в «Лужниках». Раньше всегда так было. И при советской власти, и в самом начале современной России. В регламенте было написано, что финал Кубка Советского Союза по футболу, финал Кубка России по футболу всегда проводится на Центральном стадионе имени Ленина «Лужники». И всё — точка! Так было и так есть. Последний финал показал, что такое решение справедливо и правильно. «Лужники» были заполнены полностью. Это было великолепно, был замечательный праздник. Здесь абсолютно справедливое и разумное решение», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.