Грилиш: учусь на диджея, но в этом деле я ужасен

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, что он учится быть диджеем. В текущем сезоне хавбек принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги и забил один гол.

«В данный момент я учусь быть диджеем. Мой псевдоним DJ Grealo. В этом деле я ужасен, но на всё нужно время. Помимо этого, я пытаюсь выучить испанский, получается испанский с акцентом брумми. Я хочу научиться чему-то, помимо футбола, иметь хобби», — цитирует Грилиша BT Sport.

26-летний Грилиш стал игроком «Манчестер Сити» летом 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами подписано до 2027 года.

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