Автогол игрока «Краснодара» Бородина во 2-м туре РПЛ переписали на Зобнина
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В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком», который завершился со счётом 4:1 в пользу красно-белых, третий забитый гол команды Гильермо Абаскаля переписали с защитника «быков» Сергея Бородина на полузащитника московского клуба Романа Зобнина. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в своём телеграм-канале.
Таким образом, сейчас на счету Романа четыре забитых мяча и одна результативная передача в Российской Премьер-Лиге. В трёх играх Кубка России он не отметился голевыми действиями.
Напомним, недавно пресс-служба Российской Премьер-Лиги в социальных сетях объявила, что первый гол нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче 11-го тура с «Химками» (2:0) был переписан на автогол Брайна Идову.
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