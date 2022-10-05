Автогол игрока «Краснодара» Бородина во 2-м туре РПЛ переписали на Зобнина

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком», который завершился со счётом 4:1 в пользу красно-белых, третий забитый гол команды Гильермо Абаскаля переписали с защитника «быков» Сергея Бородина на полузащитника московского клуба Романа Зобнина. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в своём телеграм-канале.

Таким образом, сейчас на счету Романа четыре забитых мяча и одна результативная передача в Российской Премьер-Лиге. В трёх играх Кубка России он не отметился голевыми действиями.

Напомним, недавно пресс-служба Российской Премьер-Лиги в социальных сетях объявила, что первый гол нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче 11-го тура с «Химками» (2:0) был переписан на автогол Брайна Идову.