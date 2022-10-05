«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 5 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном». Команды будут играть на стадионе «Этихад». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



В 1-м туре англичане разгромили «Севилью» со счётом 4:0. В той игре команда Хосепа Гвардиолы четыре раза поразила сетку ворот соперника. Команда Йесса Торупа в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов проиграла «Боруссии» со счётом 3:0. Во 2-м туре датчане сыграли вничью с андалусийцами, а «горожане» выиграли у «шмелей».



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.