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«Челси» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

«Челси» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 5 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Миланом». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В 1-м туре англичане проиграли загребскому «Динамо». В той игре команда Анте Чачича один раза поразила сетку ворот соперника. Команда Стефано Пиоли в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов сыграла вничью с «Ред Булл Зальцбург» со счётом 1:1. Во 2-м туре англичане поделили очки с австрийцами, а «россонери» выиграли у хорватов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

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