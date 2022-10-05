Леонид Слуцкий — о призывах фанатов его уволить: недаром я столько лет наращивал вес

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в очередной раз высказался о призывах некоторых болельщиков клуба отправить его в отставку. Сегодня, 5 октября, казанский клуб вылетел из Кубка России. В матче 1/32 финала турнира «Рубин» уступил «Волге» из Ульяновска со счётом 1:2. Для «Рубина» это поражение стало третьим подряд.



«Я недаром столько лет наращивал вес, поэтому я спокойно любое давление такого рода выдерживаю», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

В концовке матча 12-го тура Первой лиги с «Арсеналом» болельщики скандировали: «Увольняйте Лёню из клуба!».

Сейчас команда Слуцкого занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков наряду с астраханским «Волгарём». В предыдущем туре казанцы тоже проиграли — в Ярославле «Шиннику» Вадима Евсеева.