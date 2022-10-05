Соболев возглавил список ассистентов РПЛ после изменений с голом Зобнина

Нападающий «Спартака» Александр Соболев возглавил список лучших ассистентов Российской Премьер-Лиги после того, как в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» гол команды Гильермо Абаскаля переписали с защитника «быков» Сергея Бородина на полузащитника московского клуба Романа Зобнина. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Таким образом, сейчас на счету Александра четыре забитых мяча и пять результативных передач в десяти матчах первенства. Второе место по количеству голевых пасов занимает полузащитник «Зенита» Малком. Бразилец также отдал пять голевых передач, однако располагается строчкой ниже, так как провёл на одну встречу больше.



Напомним, недавно пресс-служба Российской Премьер-Лиги в социальных сетях объявила, что первый гол нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче 11-го тура с «Химками» (2:0) был переписан на автогол Брайна Идову.