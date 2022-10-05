Тен Хаг признал, что нестабильная игра «Манчестер Юнайтед» сейчас является нормой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре команды. Специалист признал, что нестабильность является нормальным состоянием.
«Периодические неудачи — это нормально. Мы обыгрывали «Арсенал» и «Ливерпуль», но в воскресенье сыграли неудачно. «Манчестер Сити» был лучше нас, надо признавать это. Но мы не можем смириться с таким уровнем игры», — цитирует тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
В минувшие выходные «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ был разгромлен «Манчестер Сити». Встреча закончилась со счётом 6:3 в пользу «горожан».
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 20 очков.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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