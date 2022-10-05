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Тен Хаг признал, что нестабильная игра «Манчестер Юнайтед» сейчас является нормой

Тен Хаг признал, что нестабильная игра «Манчестер Юнайтед» сейчас является нормой
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре команды. Специалист признал, что нестабильность является нормальным состоянием.

«Периодические неудачи — это нормально. Мы обыгрывали «Арсенал» и «Ливерпуль», но в воскресенье сыграли неудачно. «Манчестер Сити» был лучше нас, надо признавать это. Но мы не можем смириться с таким уровнем игры», — цитирует тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В минувшие выходные «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ был разгромлен «Манчестер Сити». Встреча закончилась со счётом 6:3 в пользу «горожан».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 20 очков.

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