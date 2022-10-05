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В «Факеле» сообщили, что в клубе нет проблем с выплатой зарплаты

В «Факеле» сообщили, что в клубе нет проблем с выплатой зарплаты
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о предположении российского комментатора Константина Генича о том, что в воронежской команде существуют задолженности перед футболистами по заработной плате.

«Константин Генич предположил, что в «Факеле» могут быть задержки по зарплате? У нас с этим нет никаких проблем», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Помимо упоминания воронежского «Факела», Генич предположил, что задолженности по зарплатам игроков также имеются у самарских «Крыльев Советов» и «Сочи». Об этом он заявил в одном из видео YouTube-канала «Вышли». Позже представители самарского клуба опровергли предположения комментатора, полностью отрицая любые задержки зарплат футболистов.

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