В «Факеле» сообщили, что в клубе нет проблем с выплатой зарплаты

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о предположении российского комментатора Константина Генича о том, что в воронежской команде существуют задолженности перед футболистами по заработной плате.

«Константин Генич предположил, что в «Факеле» могут быть задержки по зарплате? У нас с этим нет никаких проблем», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Помимо упоминания воронежского «Факела», Генич предположил, что задолженности по зарплатам игроков также имеются у самарских «Крыльев Советов» и «Сочи». Об этом он заявил в одном из видео YouTube-канала «Вышли». Позже представители самарского клуба опровергли предположения комментатора, полностью отрицая любые задержки зарплат футболистов.