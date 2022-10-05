«Арсенал» вылетел из Кубка России, проиграв брянскому «Динамо»

Сегодня, 5 октября, состоялся матч в рамках 1/32 финала Кубка России между брянским «Динамо» и тульским «Арсеналом». Клубы играли на стадионе «Динамо» в Брянске. Основное время противостояния завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказалась команда из Брянска.

Тульская команда выступает в Первой лиге, в которой занимает третье место после 12 туров. Брянская команда играет во Второй лиге. Во втором дивизионе брянчане располагаются на первой строчке в своей подгруппе.

Вчера последний любительский клуб, остававшийся в Кубке России, «СтавАгроСоюз», вылетел из турнира. Ранее соревнование покинули медийные команды «Амкал» и 2DROTS. Всего в нынешнем розыгрыше турнира приняли участие 11 непрофессиональных коллективов.