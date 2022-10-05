Главный тренер «Уфы» прокомментировал выход в 1/16 финала Кубка России

Главный тренер «Уфы» Денис Попов прокомментировал результат матча 1/32 финала Кубка России. Его команда обыграла «Кубань-Холдинг» со счётом 1:0 и вышла в 1/16 финала турнира.
«Комментарий один, победа — это самое главное! Больше комментариев нет.
Ничем не удивил соперник. Смотрели все их игры, видели, что играли в Новороссийске, готовились на кубок, не играли в этой встрече у них три-четыре футболиста, не более того. Нам просто нужно свои моменты реализовывать, и счёт был бы другой. А так победа, победа на классе», — приводит слова Попова пресс-служба «Уфы».
Вчера последний любительский клуб, остававшийся в Кубке России, «СтавАгроСоюз», вылетел из турнира. Ранее соревнование покинули медийные команды «Амкал» и 2DROTS. Всего в нынешнем розыгрыше турнира приняли участие 11 непрофессиональных коллективов.
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