Главный тренер «Уфы» прокомментировал выход в 1/16 финала Кубка России

Главный тренер «Уфы» Денис Попов прокомментировал результат матча 1/32 финала Кубка России. Его команда обыграла «Кубань-Холдинг» со счётом 1:0 и вышла в 1/16 финала турнира.



«Комментарий один, победа — это самое главное! Больше комментариев нет.



Ничем не удивил соперник. Смотрели все их игры, видели, что играли в Новороссийске, готовились на кубок, не играли в этой встрече у них три-четыре футболиста, не более того. Нам просто нужно свои моменты реализовывать, и счёт был бы другой. А так победа, победа на классе», — приводит слова Попова пресс-служба «Уфы».

Вчера последний любительский клуб, остававшийся в Кубке России, «СтавАгроСоюз», вылетел из турнира. Ранее соревнование покинули медийные команды «Амкал» и 2DROTS. Всего в нынешнем розыгрыше турнира приняли участие 11 непрофессиональных коллективов.