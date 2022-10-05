Шкриньяр вскоре возобновит переговоры по продлению контракта с «Интером»
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр на следующей неделе возобновит переговоры о продлении контракта с миланским клубом. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, словацким защитником продолжает интересоваться «ПСЖ». На следующей неделе уже начнутся переговоры между агентом футболиста и руководством итальянского клуба. Действующий контракт игрока с «нерадзурри» рассчитан до конца этого сезона.
27-летний Шкриньяр стал игроком «Интера» летом 2017 года, перейдя из «Сампдории». В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник в семи матчах не отметился результативными действиями. Всего за «Интер» Шкриньяр в 224 встречах забил 11 голов.
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