«Челси» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 3-го тура ЛЧ

Сегодня, 5 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Миланом». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Кепа — Фофана, Силва, Кулибали, Джеймс, Чилуэлл — Лофтус-Чик, Ковачич — Стерлинг, Обамеянг, Маунт.

«Милан»: Тэтэрушану — Дест, Калюлю, Томори, Балло-Туре — Тонали, Беннасер, Крунич, Де Кетеларе, Леау — Жиру.

Напомним, в 1-м туре англичане проиграли загребскому «Динамо». В той игре команда Анте Чачича один раза поразила сетку ворот соперника. Команда Стефано Пиоли в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов сыграла вничью с «Ред Булл Зальцбург» со счётом 1:1. Во 2-м туре англичане поделили очки с австрийцами, а «россонери» выиграли у хорватов.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании: