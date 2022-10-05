«Челси» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 3-го тура ЛЧ

Сегодня, 5 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Миланом». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Стартовые составы команд:
«Челси»: Кепа — Фофана, Силва, Кулибали, Джеймс, Чилуэлл — Лофтус-Чик, Ковачич — Стерлинг, Обамеянг, Маунт.
«Милан»: Тэтэрушану — Дест, Калюлю, Томори, Балло-Туре — Тонали, Беннасер, Крунич, Де Кетеларе, Леау — Жиру.
Напомним, в 1-м туре англичане проиграли загребскому «Динамо». В той игре команда Анте Чачича один раза поразила сетку ворот соперника. Команда Стефано Пиоли в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов сыграла вничью с «Ред Булл Зальцбург» со счётом 1:1. Во 2-м туре англичане поделили очки с австрийцами, а «россонери» выиграли у хорватов.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:
- 5 октября 2022
-
21:14
-
21:05
-
21:01
-
20:54
-
20:49
-
20:44
-
20:35
-
20:19
-
20:18
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:15
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:20
-
18:15
-
18:05
-
17:56
-
17:53
-
17:50
-
17:38
-
17:35