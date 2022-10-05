«Наполи» продлил контракт с основным вратарём до 2024 года

Вратарь «Наполи» Алекс Мерет продлил контракт с неаполитанским клубом. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Новый контракт будет действовать до 2024 года с опцией продления ещё на один сезон. При этом нынешний договор истекает в конце текущего сезона. Боссы клуба приняли решение оставить вратаря после того, как сорвался трансфер Кейлора Наваса из «ПСЖ».



В трёх из семи туров сезона Серии А Мерет оставил свои ворота «сухими». При этом всего в сезоне-2022/2023 он пропустил пять мячей. Он смог оставить свои ворота в неприкосновенности в играх с «Монцей», «Фиорентиной» и «Специей», а пропускал в матчах с «Вероной», «Лечче», «Лацио» и «Миланом».

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