Бруну Фернандеш: возмутился, что мы в матче с «Сити» пропустили три гола на контратаках

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 6:3.



«У нас было командное собрание, мы посмотрели на наши ошибки. После игры я возмутился, что мы пропустили три гола на контратаках против команды, которая играет во владение. Мы могли избежать этого — но мы этого не сделали. Мы знаем свои ошибки и не имеем права повторить их», — цитирует Фернандеша пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В матче с «Манчестер Сити» дублем в составе «Манчестер Юнайтед» отметился Антони Марсьяль. В составе соперника по хет-трику оформили Фил Фоден и Эрлинг Холанд.

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