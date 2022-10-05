«Реал» — «Шахтёр»: Родриго открыл счёт на 13-й минуте

Сегодня, 5 октября, проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На 13-й минуте счёт в игре открыл Родриго. Бразилец получил мяч после рикошета от Тараса Степаненко и быстро пробил по воротам донецкой команды, пустив мяч мимо Анатолия.

В 1-м туре мадридцы разгромили «Селтик» со счётом 3:0. В той игре команда Карло Анчелотти три раза поразила сетку ворот соперника. Команда Игора Йовичевича в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «РБ Лейпциг» со счётом 4:1. Во 2-м туре «горняки» разгромили шотландцев, а испанцы выиграли у немцев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию противостояния.