Робби Уильямс: сборная Англии дойдёт до полуфинала или финала чемпионата мира

Известный певец Робби Уильямс заступился за главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. В последнее время специалиста активно критикуют за консервативную игру. Кроме того, англичане заняли последнее место в турнирной таблице Лиги наций и вылетели в Лигу B.
«Саутгейт должен продолжить работу. С ним команда добилась лучших результатов за последние годы. Посмотрите, как сборная играет на крупных турнирах.
Английской сборной нужно действовать консервативно. От того, что Англия добивается успеха, у нас не появляются футболисты с техникой бразильцев. Нужно действовать осторожно, как это и делает Саутгейт.
Уверен, что мы на чемпионате мира 2022 года в Катаре дойдём до полуфинала. Возможно, будем и в финале, можем выиграть турнир. Я полностью уверен», — сказал Уильямс в эфире talkSPORT.
24 года в одном клубе — и не надоело! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ:
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