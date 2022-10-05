Холанд оформил дубль в игре с «Копенгагеном». На счету форварда 28 голов за 22 матча в ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в первом тайме матча с «Копенгагеном» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому форвард теперь имеет на счету 28 забитых мячей за 22 проведённых встречи в этом европейском турнире.

Также в этом сезоне английской Премьер-лиги норвежский нападающий забил уже 18 голов за восемь проведённых встреч. В минувшие выходные нападающий забил три мяча в игре с «Манчестер Юнайтед», благодаря чему сравнялся по количеству хет-триков с Криштиану Роналду, проведя на 224 матча меньше португальца.

На данный момент «Манчестер Сити» ведёт в игре с «Копенгагеном» со счётом 4:0. Кроме дубля Холанда, «горожане» забили благодаря автоголу Давида Хочолавы и реализованному пенальти Рияда Мареза.

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