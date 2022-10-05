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Колосков: смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени. Вопиющее количество брака!

Колосков: смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени. Вопиющее количество брака!
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об уровне футбола в РПЛ. Эксперт указал на большое количество брака.

«Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала ещё больше. Как мне кажется, это бросается в глаза. Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе — огромнейшая. Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени. Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!

Но есть и хорошие команды, на игру которых приятно смотреть — «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Ростов». Ещё отметил бы «Крылья Советов». Пускай они не всегда выигрывают, но играют красиво и комбинационно. Если бы этим командам, кроме умения строить игру, добавить более высокое исполнительское мастерство, то РПЛ была бы более красивой и содержательной», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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