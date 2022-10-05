Гвардиола эмоционально отреагировал на второй гол Холанда в ворота «Копенгагена»

Сегодня, 5 октября, проходит встреча «Манчестер Сити» с «Копенгагеном» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 32-й минуте игры норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил свой второй мяч в матче, чем вызвал забавную реакцию главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Второй гол Холанда в ворота «Копенгагена» и реакция Гвардиолы

Ранее Холанд забил гол в ворота «Копенгагена» уже на седьмой минуте матча, уверенно реализовав голевую передачу крайнего защитника Жоау Канселу.

Второй гол Холанда в ворота датской команды стал для него 28-м за 22 проведённые встречи в рамках Лиги чемпионов. Также стоит отметить, что в минувшие выходные нападающий забил три мяча в ворота «Манчестер Юнайтед», благодаря чему «горожане» победили со счётом 6:3. Также хет-триком в этом матче отметился полузащитник Фил Фоден.