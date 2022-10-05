Беллингем стал самым молодым капитаном, забивавшим в матче Лиги чемпионов

Английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал самым молодым капитаном в истории Лиги чемпионов, который сумел забить гол в матче, на 41-й минуте поразив ворота «Севильи». Об этом передаёт ESPN на своей странице в социальных сетях.

Гол Беллингема в ворота «Севильи»:

Кроме того, Беллингем стал первым полузащитником в истории Лиги чемпионов, который забил в трёх встречах турнира подряд, не достигнув при этом возраста 20 лет. Также англичанин стал самым молодым английским капитаном в истории европейского соревнования, который начал игру с первых минут.

19-летний Беллингем стал игроком «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.