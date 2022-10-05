«Реал» дома минимально обыграл «Шахтёр». Лунин провёл на поле весь матч

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу мадридцев.



На 13-й минуте счёт в игре открыл Родриго. Бразилец получил мяч после рикошета от Тараса Степаненко и быстро пробил по воротам донецкой команды, пустив мяч мимо Анатолия.



На 28-й минуте преимущество испанского клуба укрепил Винисиус Жуниор. Родриго обыгрался с Каримом Бензема, а затем отдал пас в штрафную на Винисиуса. Бразилец чётким ударом в левый угол забил второй гол хозяев в матче.



На 39-й минуте Александр Зубков сократил отставание горняков в счёте. Нападающий ударом «ножницами» вогнал мяч в левый угол ворот «Реала». Богдан Михайличенко с левого фланга в касание навесил на 11-метровую отметку, после чего Зубков направил мяч в ворота. Голкипер команды Карло Анчелотти провёл на поле все 90 минут.



В 1-м туре мадридцы разгромили «Селтик» со счётом 3:0. В той игре команда Карло Анчелотти три раза поразила сетку ворот соперника. Команда Игора Йовичевича в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «РБ Лейпциг» со счётом 4:1. Во 2-м туре «горняки» разгромили шотландцев, а испанцы выиграли у немцев.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.