«Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген» благодаря дублю Холанда

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном». Команды играли на стадионе «Этихад». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Горожане» открыли счёт на седьмой минуте матча — отличился Эрлинг Холанд с передачи крайнего защитника Жоау Канселу.

Первый гол Холанда в ворота «Копенгагена»

На 32-й минуте Холанд забил уже второй мяч во встрече, ассистировал ему защитник Серхио Гомес.

Дубль Холанда

На 39-й минуте футболист датской команды Давид Хочолава отправил мяч в свои ворота и довёл счёт до разгромного.

Автогол Давида Хочолавы

На 55-й минуте вингер Рияд Марез уверенно реализовал 11-метровый удар.

Марез забивает с пенальти

На 76-й минуте нападающий Хулиан Альварес забил пятый гол своей команды во встрече, реализовав передачу Рияда Мареза.

Альварес делает счёт 5:0

Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «горожан» со счётом 5:0.