«Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген» благодаря дублю Холанда

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном». Команды играли на стадионе «Этихад». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
«Горожане» открыли счёт на седьмой минуте матча — отличился Эрлинг Холанд с передачи крайнего защитника Жоау Канселу.
Первый гол Холанда в ворота «Копенгагена»
На 32-й минуте Холанд забил уже второй мяч во встрече, ассистировал ему защитник Серхио Гомес.
Дубль Холанда
На 39-й минуте футболист датской команды Давид Хочолава отправил мяч в свои ворота и довёл счёт до разгромного.
Автогол Давида Хочолавы
На 55-й минуте вингер Рияд Марез уверенно реализовал 11-метровый удар.
Марез забивает с пенальти
На 76-й минуте нападающий Хулиан Альварес забил пятый гол своей команды во встрече, реализовав передачу Рияда Мареза.
Альварес делает счёт 5:0
Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «горожан» со счётом 5:0.
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