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«Боруссия» разгромила «Севилью» в Лиге чемпионов

«Боруссия» разгромила «Севилью» в Лиге чемпионов
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В Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе G «Севилья» принимала дортмундскую «Боруссию».

Встреча команд закончилась крупной победой гостей — 4:1. Уже на шестой минуте Рафаэл Геррейру с передачи Джуда Беллингема открыл счёт. На 41-й минуте отличился уже сам Беллингем, ему ассистировал Салих Озджан.

А ещё через две минуты Карим Адейеми, воспользовавшись передачей Юссуфа Мукоко, забил третий мяч.

В начале второго тайма Юссеф Эн-Несири отыграл один мяч, но в концовке Юлиан Брандт установил окончательный счёт. Мукоко в этом эпизоде записал на свой счёт вторую результативную передачу.

«Боруссия» с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице этой группы, «Севилья» — третья с одним очком.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
05 октября 2022, среда. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Геррейру – 6'   0:2 Беллингем – 41'   0:3 Адейеми – 43'   1:3 Эн-Несири – 51'   1:4 Брандт – 75'
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