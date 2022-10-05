«Боруссия» разгромила «Севилью» в Лиге чемпионов

В Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе G «Севилья» принимала дортмундскую «Боруссию».
Встреча команд закончилась крупной победой гостей — 4:1. Уже на шестой минуте Рафаэл Геррейру с передачи Джуда Беллингема открыл счёт. На 41-й минуте отличился уже сам Беллингем, ему ассистировал Салих Озджан.
А ещё через две минуты Карим Адейеми, воспользовавшись передачей Юссуфа Мукоко, забил третий мяч.
В начале второго тайма Юссеф Эн-Несири отыграл один мяч, но в концовке Юлиан Брандт установил окончательный счёт. Мукоко в этом эпизоде записал на свой счёт вторую результативную передачу.
«Боруссия» с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице этой группы, «Севилья» — третья с одним очком.
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