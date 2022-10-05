«Милан» потерпел разгромное поражение от «Челси» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Миланом». Команды провели встречу на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Лондонцы вышли вперёд на 24-й минуте благодаря голу французского защитника Уэсли Фофана после передачи хавбека Рубена Лофтуса-Чика.
Первый гол Фофана за «Челси»:
На 56-й минуте «Челси» укрепил своё преимущество благодаря голу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, ассистировал ему защитник Рис Джеймс.
Обамеянг делает счёт 2:0:
Через пять минут уже сам Джеймс сумел довести счёт матча до разгромного после передачи английского вингера Рахима Стерлинга.
Джеймс забивает гол в ворота «Милана»:
После финального свистка победу праздновали футболисты «Челси» — 3:0.
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