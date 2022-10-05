«Милан» потерпел разгромное поражение от «Челси» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Миланом». Команды провели встречу на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Лондонцы вышли вперёд на 24-й минуте благодаря голу французского защитника Уэсли Фофана после передачи хавбека Рубена Лофтуса-Чика.

Первый гол Фофана за «Челси»:

На 56-й минуте «Челси» укрепил своё преимущество благодаря голу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, ассистировал ему защитник Рис Джеймс.

Обамеянг делает счёт 2:0:

Через пять минут уже сам Джеймс сумел довести счёт матча до разгромного после передачи английского вингера Рахима Стерлинга.

Джеймс забивает гол в ворота «Милана»:

После финального свистка победу праздновали футболисты «Челси» — 3:0.