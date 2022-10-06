Результаты матчей Лиги чемпионов 5 октября, турнирная таблица
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В Лиге чемпионов были сыграны последние матчи 3-го тура. В среду, 5 октября, состоялись матчи групп E, F, G и H.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты второго игрового дня.
Группа Е
«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 1:0;
«Челси» (Англия) — «Милан» (Италия) — 3:0;
Группа F
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Селтик» (Шотландия) — 3:1;
«Реал» (Испания) — «Шахтёр» (Украина) — 2:1;
Группа G
«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия) — 1:4;
«Манчестер Сити» (Англия) — «Копенгаген» (Дания) — 5:0;
Группа H
«Ювентус» (Италия) — «Маккаби» Х (Израиль) — 3:1;
«Бенфика» (Португалия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:1.
Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся уже на следующей неделе. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
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