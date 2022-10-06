Результаты матчей Лиги чемпионов 5 октября, турнирная таблица

В Лиге чемпионов были сыграны последние матчи 3-го тура. В среду, 5 октября, состоялись матчи групп E, F, G и H.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты второго игрового дня.

Группа Е

«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 1:0;

«Челси» (Англия) — «Милан» (Италия) — 3:0;

Группа F

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Селтик» (Шотландия) — 3:1;

«Реал» (Испания) — «Шахтёр» (Украина) — 2:1;

Группа G

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия) — 1:4;

«Манчестер Сити» (Англия) — «Копенгаген» (Дания) — 5:0;

Группа H

«Ювентус» (Италия) — «Маккаби» Х (Израиль) — 3:1;

«Бенфика» (Португалия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:1.

Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся уже на следующей неделе. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».