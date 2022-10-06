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Маркиньос оценил игру Месси в матче с «Бенфикой»

Маркиньос оценил игру Месси в матче с «Бенфикой»
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1), а также оценил выступление форварда Лионеля Месси.

«Мы знали, что игра будет похожа на качели. «Бенфика» пребывала в хорошем настроении, они неплохо начали. Нам противостояла хорошая команда. Я все ещё думаю, что мы удовлетворительно сыграли в первом тайме. Они создавали нам трудности, но мы продолжали показывать свой футбол. Во втором тайме мы почувствовали себя намного лучше, исправили небольшие ошибки, но просто не смогли забить второй гол.

После стольких лет в одном клубе даже таким великим игрокам, как Месси, нужно время, чтобы адаптироваться, это нормально. В этом сезоне он гораздо более раскован, и игра команды ему подходит. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе до конца сезона, чтобы помочь нам выигрывать трофеи», — цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.

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