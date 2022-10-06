«Севилья» уволила Лопетеги с поста тренера сразу после поражения от «Боруссии» в ЛЧ

«Севилья» уволила Хулена Лопетеги с поста главного тренера после разгромного поражения от дортмундской «Боруссии» со счётом 1:4 в домашнем матче Лиги чемпионов. Об этом испанский клуб сообщил на своей официальной странице.
На данный момент «Севилья» набрала в испанской Ла Лиге всего лишь пять очков и занимает 16-е место турнирной таблицы чемпионата, в опасной близости от зоны вылета. В Лиге чемпионов команда занимает третье место в группе G, набрав одно очко — столько же и у датского «Копенгагена».
Хулен Лопетеги возглавлял «Севилью» на протяжении трёх сезонов. Под его руководством команда провела 170 встреч: 121 матч в Ла Лиге, 15 в Кубке Испании, 16 в Лиге Европы, 17 в Лиге чемпионов и один в Суперкубке УЕФА. У него 89 побед, 45 ничьих и 35 поражений, что также ставит его на третье место по количеству побед. Он уступает только Хоакину Капарросу и Унаи Эмери. Также «Севилья» в сезоне-2019/2020 становилась обладателем трофея Лиги Европы.
- 6 октября 2022
-
01:47
-
01:40
-
01:15
-
00:59
-
00:51
-
00:49
-
00:44
-
00:35
-
00:35
-
00:09
- 5 октября 2022
-
23:58
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:50
-
23:40
-
23:31
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:13
-
23:09
-
22:55
-
22:46
-
22:42
-
22:39
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
21:50