«Севилья» уволила Лопетеги с поста тренера сразу после поражения от «Боруссии» в ЛЧ

«Севилья» уволила Хулена Лопетеги с поста главного тренера после разгромного поражения от дортмундской «Боруссии» со счётом 1:4 в домашнем матче Лиги чемпионов. Об этом испанский клуб сообщил на своей официальной странице.

На данный момент «Севилья» набрала в испанской Ла Лиге всего лишь пять очков и занимает 16-е место турнирной таблицы чемпионата, в опасной близости от зоны вылета. В Лиге чемпионов команда занимает третье место в группе G, набрав одно очко — столько же и у датского «Копенгагена».

Хулен Лопетеги возглавлял «Севилью» на протяжении трёх сезонов. Под его руководством команда провела 170 встреч: 121 матч в Ла Лиге, 15 в Кубке Испании, 16 в Лиге Европы, 17 в Лиге чемпионов и один в Суперкубке УЕФА. У него 89 побед, 45 ничьих и 35 поражений, что также ставит его на третье место по количеству побед. Он уступает только Хоакину Капарросу и Унаи Эмери. Также «Севилья» в сезоне-2019/2020 становилась обладателем трофея Лиги Европы.