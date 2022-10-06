Верратти: Месси — икона. Лучший в истории

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1), а также оценил выступление форварда Лионеля Месси.

«Мы всегда играем на победу, но «Бенфика» — хорошая команда с хорошими игроками. Мы немного попотели в первые 15 минут – это нормально в Лиге чемпионов. Во втором тайме у нас было несколько очень хороших моментов, но забить нам не удалось. Когда вы не можете победить, вы должны избежать пропущенных голов, и теперь мы хотим получить три очка на следующей неделе.



Месси делает что-то невероятное, никогда нельзя привыкнуть к его мастерству. Именно благодаря простым вещам, которые он делает, вы влюбляетесь в него. Для меня как для человека, который любит футбол, он икона, лучший в истории», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.