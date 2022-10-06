Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «Копенгагеном»

Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «Копенгагеном»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (5:0).

«Результат был превосходным, я действительно впечатлён тем, как мы атаковали. Я очень, очень доволен и ещё раз хвалю игроков. Мы играли очень хорошо во всех аспектах. Мы были очень сосредоточены. И многие футболисты играли на высоком уровне. Каждый должен показывать хорошие результаты, чтобы помогать команде и выигрывать от матча к матчу», — приводит слова Гвардиолы BBC.

После трёх туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков. «Копенгаген», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав одно очко.

Как его вообще остановить?! Холанд снова выдал чумовой перформанс в Лиге чемпионов! Как его вообще остановить?! Холанд снова выдал чумовой перформанс в Лиге чемпионов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022