Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «Копенгагеном»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (5:0).
«Результат был превосходным, я действительно впечатлён тем, как мы атаковали. Я очень, очень доволен и ещё раз хвалю игроков. Мы играли очень хорошо во всех аспектах. Мы были очень сосредоточены. И многие футболисты играли на высоком уровне. Каждый должен показывать хорошие результаты, чтобы помогать команде и выигрывать от матча к матчу», — приводит слова Гвардиолы BBC.
После трёх туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков. «Копенгаген», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав одно очко.
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