Вадим Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после победы «Шинника» в серии пенальти

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев эмоционально отреагировал на выход команды в 1/16 финала Кубка России. После матча с «Ротором» в Волгограде он вбежал в раздевалку и запрыгнул на стол, сорвав аплодисменты своих футболистов.



«Искренние эмоции Вадима Валентиновича. Пример того, как нужно радоваться за команду», – пост с такими словами размещён в официальном телеграм-канале «Шинника». Но главное в этой истории – видео, опубликованное клубом.

Вечером 5 октября основное время матча 1/32 финала Кубка России «Ротор» – «Шинник» завершилось вничью 1:1. На 57-й минуте Андрей Савинов вывел ярославцев вперёд, но уже на 69-й минуте игрок хозяев Сергей Обивалин забил ответный мяч. Судьба победителя определялась в серии пенальти. В ней «Шинник» реализовал все пять ударов (Емельянов, Стешин, Савинов, Соколов, Разборов). У «Ротора» успешно использовали свои попытки Родионов, Зуйков, Максименко и Мартусевич, однако подошедший к «точке» последним Ахмедханов не забил.

Отметим, что в Мелбет Первой лиге «Шинник» весьма успешно играет на своём поле – текущая домашняя серия из побед насчитывает три матча. В Ярославле команда последовательно обыграла «Уфу» (3:0), «Кубань» (1:0) и «Рубин» (1:0). Однако в последней игре чемпионата перед Кубком, с «Аланией» в Грозном, «Шинник» уступил со счётом 1:3.