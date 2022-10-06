Черчесов — перед матчем с «Црвеной Звездой»: я не математик, а тренер

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал пресс-конференцию перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Црвеной Звездой» в Белграде.



«Позади матч в чемпионате, где нам не повезло. После поражения в Кечкемете особо и не нужно было настраивать футболистов психологически на следующую игру. Я не любитель говорить о прошлом – нам нужно было наилучшим образом подготовиться ко встрече с «Црвеной Звездой».



В четверг мы встретимся с очень сильным соперником, чемпионом Сербии. Есть ещё 24 часа, чтобы подобрать правильную тактику и решить, кто на какой позиции сыграет. Насколько я знаю, в 1975 году «Ференцварош» играл в Белграде в присутствии 110 тысяч зрителей. Надеюсь, и теперь нас ждёт фантастическая футбольная атмосфера.



Расклад в группе? Я не математик, а тренер. Да, у нас шесть очков, но мы должны быть готовы ко всему. Обе команды хотят заработать три очка в четверг. Для нас важно подойти оптимально к матчу, потому что на таком уровне нет лёгких соперников. Мы выйдем на поле, прекрасно осознавая, насколько опасен соперник», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».



Матч «Црвена Звезда» – «Ференцварош» состоится в четверг, 6 октября, в Белграде. Начало – в 19:45 мск. После двух туров венгры возглавляют таблицу группы H с шестью очками. У «Трабзонспора» и «Монако» – по три, у «Црвены Звезды» – ноль после двух поражений на старте.