Гвардиола ответил на слухи о том, что в контракте Холанда есть пункт о переходе в «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о том, что в контракте у нападающего Эрлинга Холанда есть пункт о переходе в «Реал».

«Нет конкретного пункта о переходе Эрлинга Холанда в «Реал», это неправда. У меня такое чувство, что он невероятно счастлив в «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Реал» может купить Холанда в 2024 году.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 19 голов и сделал 3 результативные передачи.