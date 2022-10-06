Гвардиола ответил на слухи о том, что в контракте Холанда есть пункт о переходе в «Реал»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о том, что в контракте у нападающего Эрлинга Холанда есть пункт о переходе в «Реал».
«Нет конкретного пункта о переходе Эрлинга Холанда в «Реал», это неправда. У меня такое чувство, что он невероятно счастлив в «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Реал» может купить Холанда в 2024 году.
Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 19 голов и сделал 3 результативные передачи.
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