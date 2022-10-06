Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола ответил на слухи о том, что в контракте Холанда есть пункт о переходе в «Реал»

Гвардиола ответил на слухи о том, что в контракте Холанда есть пункт о переходе в «Реал»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о том, что в контракте у нападающего Эрлинга Холанда есть пункт о переходе в «Реал».

«Нет конкретного пункта о переходе Эрлинга Холанда в «Реал», это неправда. У меня такое чувство, что он невероятно счастлив в «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Реал» может купить Холанда в 2024 году.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 19 голов и сделал 3 результативные передачи.

Новость по теме
Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «Копенгагеном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022