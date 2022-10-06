«Очень адекватный молодой человек». Отец главного тренера «Ариса» высказался о Кокорине

Агент Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, поделился мнением о значении для команды российского нападающего Александра Кокорина.



«Кокорин стал усилением для команды, это точно. И хотелось бы пожелать Александру, чтобы его прорвало в плане голов. Меня радует, что парень действительно мотивирован, он не приехал в «Арис», чтобы отбывать номер, а действительно хочет себя реанимировать и поиграть на хорошем уровне в большом футболе. Это моё мнение. Но мы и с ребятами общаемся, по отзывам он очень интеллигентный парень. В прессе были разные мнения, но на самом деле очень адекватный молодой человек, знает, что в жизни хочет», – приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

2 октября Кокорин отметился результативной передачей за «Арис» в матче с командой «Акритас Хлоракас». На 11-й минуте он ассистировал Лео Бенгтссону. «Арис» в итоге победил со счётом 3:0 и лидирует в турнирной таблице, опережая на одно очко «Пафос» и «Аполлон».