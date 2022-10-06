Срна: если бы у Мудрика был бразильский паспорт, он стоил бы € 100 млн

Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна высказался о полузащитнике клуба Михаиле Мудрике.
«Возможно, мы потеряли часть нашей идентичности, но я бы сказал вам, что Мудрик лучше всех бразильцев, которые у нас когда-либо были. Это не демагогия. Я всю жизнь в футболе и осмелюсь сказать, что он лучший игрок в Европе на своей позиции после Мбаппе, Неймара и Винисиуса. Он невероятный. У него есть всё, и он показывает это в каждой игре… и ему всего 21 год. Он не беспокоится о предложениях, он просто хочет весело провести время, играя в футбол». Если бы у него был бразильский паспорт, он стоил бы € 100 млн. Если он кому-то нужен, ему придется заплатить большие деньги», — приводит слова Срны Marca.
Ранее сообщалось, что «Шахтёр» хочет получить за Мудрика более € 50 млн, а интерес к игроку проявляют многие клубы из топ-лиг.
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