Срна: если бы у Мудрика был бразильский паспорт, он стоил бы € 100 млн

Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна высказался о полузащитнике клуба Михаиле Мудрике.

«Возможно, мы потеряли часть нашей идентичности, но я бы сказал вам, что Мудрик лучше всех бразильцев, которые у нас когда-либо были. Это не демагогия. Я всю жизнь в футболе и осмелюсь сказать, что он лучший игрок в Европе на своей позиции после Мбаппе, Неймара и Винисиуса. Он невероятный. У него есть всё, и он показывает это в каждой игре… и ему всего 21 год. Он не беспокоится о предложениях, он просто хочет весело провести время, играя в футбол». Если бы у него был бразильский паспорт, он стоил бы € 100 млн. Если он кому-то нужен, ему придется заплатить большие деньги», — приводит слова Срны Marca.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» хочет получить за Мудрика более € 50 млн, а интерес к игроку проявляют многие клубы из топ-лиг.