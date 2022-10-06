Член комитета сборных – журналисту: вы хотите, чтобы сейчас уволили Карпина?

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян рассказал о задачах, а также ответил на вопрос о том, каким образом комитет может влиять на вопрос продления контракта с главным тренером национальной сборной России.



«Может ли комитет посоветовать уволить Валерия Карпина? Вы задаёте провокационный вопрос. Вы хотите, чтобы сейчас уволили Карпина? Все полномочия комитета будут на сайте РФС. Возьмите и прочтите. Футбол всю жизнь для болельщиков. РФС направляет, чтобы не было никаких стихийных образований. Есть комиссии и комитеты. Мы собирались месяц назад. Были приглашены тренеры всех сборных. Карпина не было – он был занят. Докладывал Никифоров, потом подъехал Писарев.



Будет ли комитет вырабатывать какую-то позицию по продлению контракта Карпина со сборной? Комитет не уполномочен вырабатывать. Он может рекомендовать», – приводит слова Мирзояна «РБ Спорт».



5 октября Исполком РФС утвердил состав комитета сборных команд. Его председатель – Никита Симонян, заместитель – Андрей Лексаков, ответственный секретарь – Сергей Симкачёв. В составе членов комитета – Валерий Карпин, Юрий Красножан, Александр Мирзоян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Семён Андреев, Леонид Слуцкий, Олег Корнаухов, Максим Савостин и Сергей Овчинников.

Новость по теме Исполком РФС утвердил состав комитета сборных команд