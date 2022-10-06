Поттер рассказал о травме Фофана. Он забил «Милану» и был заменён в первом тайме

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос о состоянии центрального защитника Уэсли Фофана, который получил травму колена в игре Лиги чемпионов с «Миланом».
«Мы обеспокоены, но я не хочу слишком далеко забегать вперёд в этом вопросе. Травма Фофана – единственный момент, который разочаровал в этот вечер. На следующий день после игры мы должны провести обследование, чтобы выяснить, как он себя чувствует и насколько это серьёзно. Пока же скрестили пальцы. Такое случается. Он молодой и сильный парень, мы его поддержим», – приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».
«Челси» на «Стэмфорд Бридж» победил «Милан» со счётом 3:0. Первый гол на 24-й минуте с передачи Рубена Лофтуса-Чика забил как раз Фофана. Однако уже на 38-й минуте Поттер был вынужден провести вынужденную замену и выпустить вместо него Чалобу.
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