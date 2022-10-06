Глава федерации футбола Испании объяснил общую заявку с Украиной на проведение ЧМ-2030
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Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал совместную заявку с Португалией и Украиной на проведение ЧМ-2030.
«Мы очень рады, что Украина присоединяется к заявке. Футбол должен служить элементом улучшения общества. Сила, которой он обладает для преобразования общества, очень важна. Футбол не может жить спиной к обществу. Мы должны сотрудничать во всем, что можем. Украина — страна, которая организовала большие мероприятия и подготовилась, но сейчас переживает колоссальный конфликт. Организация чемпионата мира станет для них чем-то очень волнующим, о чём они запомнят на долгие годы», — приводит слова Рубиалеса Marca.
Напомним, ранее Украина и Польша принимали чемпионат Европы – 2012.
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