Глава федерации футбола Испании объяснил общую заявку с Украиной на проведение ЧМ-2030

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал совместную заявку с Португалией и Украиной на проведение ЧМ-2030.

«Мы очень рады, что Украина присоединяется к заявке. Футбол должен служить элементом улучшения общества. Сила, которой он обладает для преобразования общества, очень важна. Футбол не может жить спиной к обществу. Мы должны сотрудничать во всем, что можем. Украина — страна, которая организовала большие мероприятия и подготовилась, но сейчас переживает колоссальный конфликт. Организация чемпионата мира станет для них чем-то очень волнующим, о чём они запомнят на долгие годы», — приводит слова Рубиалеса Marca.

Напомним, ранее Украина и Польша принимали чемпионат Европы – 2012.