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Экс-форвард «Краснодара»: мечта Галицкого на 100 процентов осуществится. Нужно время

Экс-форвард «Краснодара»: мечта Галицкого на 100 процентов осуществится. Нужно время
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22-летний воспитанник академии «Краснодара» Леон Сабуа, летом перешедший в армянский «Урарту», поделился мнением о том, насколько в ближайшем будущем реалистично воплощение мечты президента клуба Сергея Галицкого.

«Нужно время. Я считаю, что в ближайшее время «Краснодар» может полностью состоять из воспитанников. Тяжело сразу в первой команде задействовать всех молодых игроков. Кто-то может пройти этот этап, кому-то надо уйти в другую команду, чтобы набраться опыта для выступлений на таком уровне. В прошлом сезоне на поле было 11 воспитанников одновременно.

Является ли «Краснодар» сегодня таким клубом, о котором мечтал Галицкий? Конечно. Он всё для этого делает, вкладывает свою душу. Нужно некоторое время – и его мечта с воспитанниками на 100 процентов осуществится», – приводит слова Сабуа Metaratings.

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