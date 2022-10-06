Экс-игрок «Краснодара» включил Сафонова в топ-10 вратарей мира

Бывший полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа считает российского голкипера команды из Краснодара Матвея Сафонова одним из десяти лучших голкиперов мира.



«Безусловно. Для меня Матвей Сафонов – лучший голкипер в России, какой год подряд он это подтверждает. Для меня он входит в десятку лучших вратарей мира», – приводит слова Сабуа Metaratings.



В текущем сезоне Сафонов принял участие в 13 матчах своей команды. Он сыграл 11 матчей в чемпионате страны, в которых пропустил 14 мячей и 4 раза сыграл «на ноль». Также у него две игры в Кубке России, в одной из которых он голов не пропустил, а в другой в его ворота было забито два мяча.



«Краснодар» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» (29). В тройку лидеров входят также ЦСКА (23) и «Ростов» (22).